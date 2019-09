Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg bei Aufsteiger SC Paderborn

Es war das Spiel des Jahres für den tapferen und mutigen Aufsteiger aus Ostwestfalen. In den vier vorherigen Pflichtspielen gegen die Bayern verlor der SCP vier Mal, die Torbilanz lautete sagenhafte 1:21 Treffer zugunsten des Rekordmeisters. Nun steht's also 24:3 für Bayern, die am Dienstag in der Champions League bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur antreten.