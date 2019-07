FC Bayern: Überraschungs-Transfer möglich – Mendez-Berater bestätigt Kontakt

Und plötzlich wird aus einem Transfer-Gerücht eine heiße Spur: Auch wenn es für manche Bayern-Fans nicht so scheinen mag – aber der FC Bayern werkelt offenbar fleißig an weiteren Transfers. Am Donnerstag hatte das Sportmagazin Kicker berichtet, dass dem FCB der spanische Nationalspieler Brais Mendez von Celta Vigo angeboten wurde. Jetzt bekommt der Bericht neue Würze: So bestätigte nun Vicente Fores Cornejo, der Berater des 22-Jährigen, gegenüber den Portalen Spox und Goal die Kontaktaufnahme mit dem amtierenden deutschen Meister. „Alle weiteren Infos hat Hasan“, verwies der Berater vielsagend auf Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.