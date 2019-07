Bericht: FC Bayern an Transfer von England-Star Kieran Trippier interessiert

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Kieran Trippier vor Wechsel zum FC Bayern? Kimmich könnte Position wechseln

Mit Kieran Trippier hätten die Bayern nun eine weitere Alternative für die Außenposition. Der englische Nationalspieler (16 Länderspiele) kann auch für Offensivgefahr sorgen - und nicht nur das. Sollte Trippier bei Trainer Niko Kovac Gefallen finden, könnte Kimmich bei Bedarf wie in der Nationalmannschaft ins defensive Mittelfeld vorrücken. In 114 Pflichtspielen für den Champions-League-Finalisten Tottenham bereitete er 24 Treffer vor und erzielte zwei Tore selbst.

Kieran Trippier: Ablöseforderung von Tottenham Hotspur für den FC Bayern zu hoch?

Probleme bei einem möglichen Bayern-Transfer von Trippier könnten aber sowohl die Ablöse des Engländers als auch die Konkurrenz auf dem Transfermarkt machen. So sollen laut dem Bericht auch Atlético Madrid und Juventus Turin an den Diensten von Trippier interessiert sein. Der Stammspieler der Spurs (38 Pflichtspiele in der vergangenen Saison) würde zudem für einen Ergänzungsspieler auch nicht günstig zu haben sein. So berichtete die englische Zeitung Independent zwar im Mai noch, dass Tottenham Trippier (hat noch Vertrag bis 2022) für einen angemessenen Preis ziehen lassen würde - allerdings dürfte sich dieser laut dem Bericht zwischen 30 und 35 Millionen Euro bewegen.