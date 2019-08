Bericht: FC Bayern bereitet Transfer-Angebot für Mario Mandzukic von Juventus Turin vor

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

FC Bayern: Transfer von Mario Mandzukic als Backup für Robert Lewandowski

So stehe der deutsche Meister kurz davor, bei Mandzukic-Klub Juventus Turin ein Angebot für eine Leihe plus Kaufoption abzugeben - und das, obwohl FC-Bayern-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge noch am Rande der USA-Reise noch verlautbarte, dass "in dieser Richtung nichts geplant" sei. Anfang Juli berichtete bereits die Sport Bild über ein Transfer-Interesse des FCB an Mandzukic.

Klar ist: Mit Mandzukic hätten die Bayern sofort einen treffsicheren (44 Tore für Juventus in 162 Pflichtspielen), kräftigen und großen (1,90 Meter) echten Mittelstürmer als Alternative zu Lewandowski zur Verfügung. Sein Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf 18 Millionen Euro geschätzt. Über eine mögliche Leih-Gebühr der Bayern ist noch nichts bekannt. In der Serie A erzielte er in dieser Saison neun Treffer in 25 Ligaspielen, elf verpasste er verletzungsbedingt.

FC Bayern: Diese Spieler könnten Leroy Sané im Kader ersetzen Leroy Sané wird nach seiner schweren Verletzung wohl keine Transfer-Alternative für den FC Bayern. Wer könnte die freie Planstelle im Kader besetzen? Der SPORTBUZZER zeigt die heißesten Kandidaten. ©

Statt Transfer zu Manchester United: Kehrt Mandzukic zum FC Bayern zurück?

Für den kroatischen Ex-Nationalspieler wäre es ein großes Comeback: Mandzukic spielte bereits von 2012 bis 2014 beim FCB und erzielte (als Stammspieler) in 88 Spiele 48 Tore. Mit der Ankunft von Trainer Pep Guardiola und ausgerechnet Lewandowski, der vom BVB kam und ihn ersetzen sollte, endete die Zeit des heutigen-Juve-Stürmers beim FC Bayern. Mandzukic wechselte zu Atlético Madrid und schließlich nach Italien. Zuletzt wurde der Goalgetter mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht. Der Transfer ist wegen dem mittlerweile geschlossenen Transferfenster in England nicht mehr möglich.

Mehr anzeigen

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!