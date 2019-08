Bericht: FC Bayern will Transfer von Juventus-Star Miralem Pjanic - Hohe Ablöse gefordert

Von wegen Transfer-Stopp in diesem Sommer beim FC Bayern München : Nach Informationen der italienischen Zeitung Tuttosport ist der FCB an einem Wechsel von Juventus-Turin-Star Miralem Pjanic interessiert. Der defensive Mittelfeldspieler soll demnach als sofortige Verstärkung für die Sechser-Position angesehen werden. Doch die Pjanic-Lösung könnte für die Bayern sehr teuer werden.

Sommer-Transfer von Juventus-Star Miralem Pjanic? Bosnier könnte erhoffte Verstärkung sein

Pjanic könnte die erhoffte Verstärkung im Mittelfeld des FC Bayern werden. In 252 Serie-A-Spielen für Juventus Turin und AS Rom traf der torgefährliche Nationalspieler 39 Mal und bereitete 70 Tore vor. Bei Juventus herrscht zudem ein Überangebot im Mittelfeld durch die Transfers von Adrien Rabiot, Aaron Ramsey und Co. Zudem kämpfen die Deutschen Sami Khedira und Emre Can mit Pjanic um dessen Platz.