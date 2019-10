FC Bayern feiert Gala gegen Tottenham Hotspur: Viererpacker Gnabry brilliert

Neuer Tabellenführer in der Bundesliga - und in der Champions League jetzt fünf Punkte Vorsprung in der Gruppe B vor dem am stärksten einzuschätzenden Rivalen: Der FC Bayern München hat Tottenham Hotspur auswärts mit einer Gala-Leistung mit 7:2 (2:1) in die Knie gezwungen. Nach der schnellen Führung der Londoner im eigenen neuen Stadion durch der Ex-Hamburger Heung-min Son (12. Minute) konterte Joshua Kimmich per gekonntem Distanzschuss fast postwendend mit dem 1:1 (15.). Torjäger Robert Lewandowski schockte die Spurs per Treffer kurz vor der Halbzeit (45.).