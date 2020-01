Herabsetzung der Altersgrenze: Bayern-Sportdirektor Salihamidzic sieht Chancen und Risiken

In der Debatte um eine Senkung der Altersgrenze im deutschen Profi-Fußball hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor möglichen Nachteilen der Bundesligavereine im internationalen Wettbewerb gewarnt. Der Ex-Profi gibt aber auch zu bedenken, dass es bei der Entwicklung von Nachwuchsspielern nicht nur um den Fußball gehen dürfe.

„Wir haben auch eine große Verantwortung den Jungs gegenüber, dass sie auch in der Schule sehr gut sind. Auch darum kümmern wir uns. Da muss man vorsichtig sein“, sagte Salihamidzic nach dem 5:0 des FC Bayern am Samstagabend in der Bundesliga gegen Schalke 04.