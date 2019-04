Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic kritisiert Jerome Boateng für Party nach BVB-Spiel

Jerome Boateng hat zu einer Party am Tag des Bundesliga-Spitzenspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München eingeladen. Gefeiert werden soll am 6. April in einem Münchener Club, wie auf dessen Website steht. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic kritisiert den Ex-Nationalspieler für dessen Planung.

"In das Privatleben mische ich mich nicht ein, aber wir sollten uns alle auf den Fußball konzentrieren. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten. Das würde ich als Spieler nicht machen, besonders, wenn es so ein Spiel ist", sagte Salihamidzic nach dem 5:4 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Swagger Jérôme Boateng: Sein Style in Bildern Gerade dann, wenn Jérôme Boateng nicht auf dem Platz stehen kann, zeigt er sich oft in extravaganten Outfits in und um die Münchner Allianz-Arena. ©

"Ich habe immer ein Team um mich herum, meine Familie, meine Mannschaft, meine Freunde und Bekannte, all jene Menschen, die mich unterstützen", steht in der Einladung, die mit dem Namen des 30-Jährigen unterzeichnet ist. Der ehemalige Nationalspieler ergänzt: "Für all diese Menschen schmeiße ich eine Party." Losgehen soll es mit der "Boa X P1"-Feier bereits wenige Stunden nach dem BVB-Kracher im legendären Münchner Club "P1".

Neben Mitspieler und Kumpel Franck Ribery stehen unter anderem Moderatorin Palina Rojinski, Sängerin Lena Meyer-Landrut, Leichtathletik-Star Usain Bolt oder auch Rapper Capital Bra auf der Gästeliste.

