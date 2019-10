Bayern-Sportdirektor Salihamidzic weist Fortuna-Trainer Funkel zurecht: "Vor der eigenen Haustür kehren"

Zehn Gegentreffer in acht Bundesliga-Spielen - das hat die nationale Konkurrenz des FC Bayern München durchaus überrascht. So hatte sich am Wochenende Friedhelm Funkel, Trainer von Fortuna Düsseldorf, zur vermeintlich anfälligen Defensive des Rekordmeisters geäußert. "In den letzten zwei Jahren stimmt es definitiv nicht mehr bei Bayern", hatte Funkel gegenüber der Bild gesagt.