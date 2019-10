Im Wortlaut: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic sorgt mit Ironie-Interview für Wirbel

Das Weiterkommen des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum war ein hartes Stück Arbeit. Lange, viel zu lange blieb der deutsche Rekordmeister weit hinter den eigenen Erwartungen und Möglichkeiten zurück. Das brachte Trainer Niko Kovac schon direkt nach dem Spiel auf die Palme . "Dass wir so viele Fehlpässe spielen, hat ganz klar mit der Einstellung zu tun", bescheinigte der 48-Jährige seinen Stars beim TV-Sender Sport1 eine zumindest an diesem Abend schwache Mentalität. "Das mit den Fehlpässen ist mir ein Rätsel" , fügte er hinzu.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic versuchte erst gar nicht, eine Erklärung für die schwache Leistung seiner Mannschaft zu finden. Er nahm es mit Humor und gab nach der Partie ein Interview, was vor Ironie nur so strotzte. Es wirkte so, als könnte er selbst nicht glauben, was er am Dienstagabend gesehen hatte.