Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic über Liga-Langeweile, Alexander Nübel und ein Telefonat mit Niko Kovac

Der FC Bayern München ist das Nonplusultra des deutschen Fußballs: Der Rekordmeister hat sich in dieser Saison zum achten Mal in Folge den Bundesliga-Titel gesichert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat seine Mannschaft im Interview mit der "Bild am Sonntag" nun gelobt und sich über Kritik an Langeweile in der Liga geäußert.