"Sieht so aus, dass wir spielen": Bayern-Sportvorstand Salihamidzic gibt Einblicke in Diskussion mit DFL

Eine Verlegung des für diesen Freitag (20.30 Uhr) angesetzten Rückrundenauftaktes der Bundesliga scheint es aber wohl nicht zu geben. "Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden", bemerkte Salihamidzic zur DFL-Spielordnung in der Corona-Pandemie. "Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen", bemerkte Bayerns Sportvorstand.