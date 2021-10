Bayern-Sportvorstand Salihamidzic schwärmt von Offensiv-Star Sané: "Spieler, den es nicht oft gibt auf der Welt"

Für Leroy Sané verlief die erste Spielzeit nach seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern nicht gänzlich nach Plan. Zu häufig störten Ausschläge nach unten das Bild eines Ausnahmekönners. Zum unangefochtenen Stammpersonal zählte der 25-Jährige im gesamten Saisonverlauf nicht. Nun blüht der Offensivspieler auf – in Verein so wie in der deutschen Nationalmannschaft. "Er ist ein ganz wichtiger Spieler für unseren Klub. Wir wissen, was er kann", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag bei DAZN. Anzeige

Die Leistungsexplosion von Sané überrascht Salihamidzic nur bedingt, denn von den Qualitäten des Flügelspielers ist der ehemalige Bayern-Profi überzeugt. "Er ist ein Spieler, den es nicht oft gibt auf der Welt", so der Bosnier weiter. Sané überzeuge neben Fähigkeiten im Torabschluss und Dribbling auch mit "mentaler Stärke, die es nicht oft gibt." Für die Formprobleme des schnellen Außenstürmers zeigte der FCB-Sportvorstand Verständnis und sagte Sané wie auch dem Rest des Kaders die volle Unterstützung zu. "Manchmal gibt es Phasen, in denen es nicht läuft, aber das heißt nicht, dass wir nicht an die Spieler glauben. Im Gegenteil: Dann müssen wir zeigen, dass wir auch das sind."

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt Manuel Neuer ©

So habe man auch mit Sané während und nach seiner schwierigen Zeit "oft gesprochen". Der Lohn: Der Linksaußen zahlt dies mit bärenstarken Leistungen zurück. In der neuen Saison stand der Ex-Schalker in zehn von elf Pflichtspielen der Münchener auf dem Platz und war dabei an elf Toren direkt beteiligt. Seine Qualitäten unterstrich er zudem unter seinem ehemaligen Bayern-Coach und dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, bei dessen erster Länderspielphase er in allen drei Partien in der Startelf stand und zwei Treffer und eine Vorlage beisteuerte. "Ich glaube, dass es bei ihm jetzt klick gemacht hat", sagte Flick, der Sané auch für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien (8. Oktober) und in Nordmazedonien (11. Oktober) nominierte, in einem Interview des Kicker.