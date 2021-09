Bayern-Sportvorstand Salihamidzic über den "vollgestopften" Spielplan, Sané und das Personal vor dem Leipzig-Spiel

Am Mittwoch waren viele Profis des FC Bayern München noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, bereits am kommenden Samstag sind Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. wieder in der Bundesliga gefordert und müssen im Topspiel gegen RB Leipzig ran. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic stößt die enge terminliche Taktung der Partien sauer auf. "Die Belastungen sind zu hoch", monierte der 44-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde im Zuge der Vorstellung von Neuzugang Marcel Sabitzer. Anzeige

Zudem habe man aufgrund der Europameisterschaft "nicht die längste Vorbereitung gehabt dieses Jahr." Die Problematik müsse man jedoch als Kollektiv auffangen, erklärte Salihamidzic weiter. "Das Programm und der Spielplan sind eben so. Das müssen wir alle zusammen angehen." Dabei nahm er auch die Trainer der entsprechenden Länder-Auswahlen in die Pflicht. "Die Nationaltrainer sind gefragt, Belastungssteuerung zu betreiben. Kommunikation ist gefragt. Es ist ein bisschen Arbeit vor uns, weil die Jungs viel zu viele Spiele haben." Froh zeigte sich der FCB-Sportvorstand mit Blick auf die personelle Lage aber darüber, dass die Nationalspieler "fast alle zurück an Bord" wären. "Die Jungs die gestern gespielt haben, sind alle gesund", so Salihamidzic.

Außerdem sprach der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters über ...