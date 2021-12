"Gehen weiter so in die Saison": Bayern-Sportvorstand Salihamidzic will auf Winter-Transfers verzichten

Der FC Bayern München befindet sich als souveräner Tabellenführer der Bundesliga sowie Champions-League -Achtelfinalist voll auf Kurs. Auch unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann scheinen die Automatismen im Star-Ensemble des deutschen Rekordmeisters zu greifen. Handlungsbedarf sehen die FCB-Verantwortlichen daher nicht – auch nicht in der anstehenden Winter-Transferperiode. "Das ist gar kein Thema", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitag bei DAZN mit Blick auf die im Januar startende Wechselfrist.

Große Investitionen schloss der 44-Jährige gar aus und deutete an, personell keine Veränderungen durchführen zu wollen. Dabei verwies er auf die bestehende Qualität im Kader seines Teams. " Wir sind wirklich gut besetzt. Das ist Fakt ", so Salihamidzic weiter und schob hinterher. " Wir gehen auch weiter so in die Saison. "

Auch faktisch ist die Partie der Bayern gegen den VfL Wolfsburg der Abschluss einer ordentlichen Hinserie. In der Bundesliga stehen die Münchener auf dem ersten Tabellenplatz. In der Champions League geht es in der Runde der letzten 16 gegen RB Salzburg (16. Februar/8. März). In der Liga geht es am 7. Januar gegen Gladbach weiter.