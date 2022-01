Ex-Bayern-Star Lizarazu über die DFB-Elf unter Flick, das Fußball-Jahr 2021 und die Qualitäten von Goretzka und Co.

Bixente Lizarazu ist in den französischen Medien sehr aktiv: Als Co-Kommentator für den Privatsender TF1, wo er die Spiele der französischen Nationalmannschaft kommentiert, sowie wöchentlich als Moderator einer eigenen Radiosendung bei Radio France. Der ehemalige Linksverteidiger des FC Bayern spricht im SPORTBUZZER-Interview über das Fußball-Jahr 2021, die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick sowie die Klasse vom Bundesliga-Primus aus München. Anzeige

SPORTBUZZER: Monsieur Lizarazu, wie sieht Ihre Bilanz des Fußballjahres 2021 aus? Bixente Lizarazu (52): Natürlich wurde es stark von Corona geprägt, sodass man zu Beginn des Jahres vor leeren Rängen die Spiele ausgetragen hat und in der Bundesliga in manchen Stadien erneut Geisterspiele zum Ende der Hinrunde stattfinden mussten. Dazwischen hatten wir eine interessante Europameisterschaft mit dem Sieger Italien, der als Einheit aufgetreten ist und seinen Titel verdient hatte. Mentalität wird immer das Wichtigste im Fußball bleiben und bei Italien hat sie von A bis Z gestimmt

Wo sehen Sie die deutsche Nationalmannschaft? Langsam, aber sicher kommt die DFB-Elf wieder auf einem sehr guten Niveau durch Hansi Flick zurück. Er tut der DFB-Elf durch seine frische und authentische Art sicherlich gut. Was die Deutschen im Herbst spielerisch in der WM-Qualifikation geboten haben, war vielsprechend im Hinblick auf die kommenden Aufgaben in der Nations League und bei der Weltmeisterschaft in Katar

"Ich finde übrigens stark, dass Flick sofort den Titel anvisiert" Gehört sie in Ihren Augen bereits wieder zu den Favoriten in Katar ?

Schwer zu sagen, die WM findet ja erst in einem Jahr statt. Aber wenn sich Deutschland weiter so gut entwickelt wie in den vergangenen Wochen, dazu mit einem guten Team-Spirit, wird zweifelsohne einiges drin sein. Ich finde es übrigens stark, dass Flick sofort den Titel anvisiert..

Was ist mit Frankreich? Natürlich war das Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz eine herbe Enttäuschung. Kein Spieler konnte sein Potenzial ausschöpfen. Man hatte das Gefühl, dass die Elf körperlich nicht in einem optimalen Zustand ist und dass sie nicht diese Überzeugung ausstrahlt, die sie in den letzten Jahren so stark gemacht hat. Aber nach wie vor gehören "Les Bleus“ zu den besten Nationen der Welt und werden auch in Katar ganz vorne dabei sein. Auf jeder Position ist dieses Team top besetzt. Wenn es wieder wie eine Einheit auftritt, wird es schwer zu stoppen sein, das hat der Sieg in der Nations League gegen Belgien im Halbfinale und Spanien im Endspiel eindrucksvoll bewiesen.

Auf Vereinsebene, gibt es für Sie einen Topfavoriten in der Champions League ? Wenn der FC Bayern noch stabiler wird und hinten noch weniger zulässt als in den vergangenen Wochen, dazu kompakter und disziplinierter agiert, dann wird er um die europäische Krone mitspielen und zu den heißesten Anwärtern gehören. Ihr Mittelfeld mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich ist bockstark, vielleicht das beste, was wir im Weltfußball gerade haben. Der Angriff mit Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry ist auch absolute Weltklasse.

