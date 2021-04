Bayern-Star Kimmich nimmt Teamkollegen vor PSG-Spiel in die Pflicht: "Jeder muss Leader werden"

Joshua Kimmich sieht bei der geplanten Aufholjagd des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht nur die Führungsspieler beim Titelverteidiger besonders in der Pflicht. "Jeder Spieler muss in diesem Spiel zu einem Leader werden, jeder muss Mentalität an den Tag legen und die absolute Überzeugung in sich tragen. Und dann müssen wir zuschlagen, wenn die Chance da ist!", sagte der 26 Jahre alte Nationalspieler in einem Interview auf der Vereins-Homepage mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstagabend (21 Uhr/Sky). Das Hinspiel hatten die Bayern mit 2:3 verloren.

