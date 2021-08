Bayern-Star Kimmich hofft auf Verlängerung von Goretzka: "Würde mir wünschen, dass er nachzieht"

Nationalspieler Joshua Kimmich sieht seine weitere langfristige Bindung an den FC Bayern als eine strategische Karriere-Entscheidung. Von ihr erhofft er sich zugleich ein Signal an Teamkollegen wie Leon Goretzka. "Ich würde mir wünschen, dass er nachzieht", sagte der 26-jährige Kimmich am Montag in München auf SPORTBUZZER-Nachfrage und fügte an: "Ich hoffe, dass ich der Erste war von noch weiteren folgenden Vertragsverlängerungen. Es geht nicht immer nur darum, Spieler zu kaufen, sondern auch, dass Spieler verlängern."

