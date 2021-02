Bayern-Star Serge Gnabry mit Vorfreude auf Klub-WM: "Ziel ist, wieder einen Titel zu gewinnen"

Bereits nach dem Bundesliga-Spiel am Freitag gegen Hertha BSC (20 Uhr, so könnt ihr es sehen!) steigt der Tross des FC Bayern in den Flieger. Ziel: Die Klub-WM in Katar. Die Teilnahme der Bayern wird aufgrund des engen Terminkalenders und der aktuellen Pandemie-Situation durchaus kontrovers bewertet. Bei den Münchenern überwiegen vor dem Trip jedoch die positiven Gefühle. "Es herrscht Vorfreude in der Mannschaft und wir freuen uns auch alle auf ein paar Tage Sonne", sagte Serge Gnabry im Interview mit SPOX und DAZN. Anzeige

Abseits der klimatischen Bedingungen stehe jedoch das sportliche Abschneiden im Vordergrund. "Das Ziel ist natürlich, wieder einen Titel zu gewinnen, das wäre dann der sechste", peilt der Nationalspieler nach der Meisterschaft, dem DFB-Pokal, der Königsklasse sowie dem deutschen und dem europäischen Supercup die nächste Trophäe in der Münchener Sammlung an. "Wir wollten alle unbedingt, dass das Turnier ausgetragen wird. Daher freuen wir uns darauf."