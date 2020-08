Bayern-Star Thomas Müller beeindruckt Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Ist sein zweiter, dritter Frühling"

533 Pflichtspiele für den FC Bayern München, knapp 400 Torbeteiligungen: Thomas Müller ist beim FCB nicht wegzudenken - schon gar nicht in seiner aktuellen Form. Der 30-Jährige überzeugte zuletzt beim 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League mit einem Doppelpack in seinem Rekordspiel. Mit 113 Einsätzen in der Königsklasse ist der Bayern-Star nun alleiniger Rekordhalter vor Philipp Lahm. Zahlen und Leistungen, die Karl-Heinz Rummenigge beeindrucken: "Thomas ist wieder in seiner besten Verfassung, so wie 2010 oder 2014, als er bei der Nationalmannschaft unglaublich performt hat. Diese Qualität hat er zurück", schwärmt der Bayern-Vorstandschef gegenüber der Sport Bild.