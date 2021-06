Acht Bayern-Stars im EM-Kader: So wichtig ist der Rekordmeister-Block für das DFB-Team

Bei strahlendem Sonnenschein und rund 20 Grad kam am Dienstagmittag auch der letzte Bayern-Star im Trainingslager der Nationalelf in Seefeld (Tirol) an. Leon Goretzka hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert und soll in den nächsten Tagen individuell ans Mannschaftstraining herangeführt werden. Beim Test (ohne Zuschauer) an diesem Mittwoch gegen Dänemark (21 Uhr/RTL) wird er noch fehlen, doch durch seine Ankunft ist die "rote Armee-Fraktion" im 26er-Kader von Joachim Löw komplett. Acht Spieler des Rekordmeisters FC Bayern München stehen im Aufgebot für die Europameisterschaft – das gab es noch nie! Anzeige

Die Nationalelf wird immer mehr zum DF-Bayern. Neben Goretzka gehören Kapitän Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Niklas Süle und Jamal Musiala zum Team, das am 15. Juni gegen Frankreich in die EM startet. Mit Neuer, Kimmich, Sané, Müller und Gnabry dürften fünf Bayern-Stars für das Turnier und für den Dänemark-Test gesetzt sein. Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus sagt: "Es ist gut, wenn man eine Achse aus einem Verein hat. Diese Spieler kennen sich in- und auswendig."

Manuel Neuer hofft auf "positive Auswirkungen" Goretzka wird versuchen, bis zum Frankreich-Spiel wieder auf 100 Prozent zu kommen, genau wie Süle und Musiala, die aktuell noch reduziert trainieren, aber zunächst nicht zur ersten Garnitur gehören werden. Ist der Bayern-Block ein Vorteil? Gnabry glaubt schon: "Ich denke, dass es hilft, wenn man sich untereinander gut kennt. Das hat gewisse Vorteile. Bis zum Turnierauftakt werden wir ein eingespieltes Team sein, das sich auf dem Platz gut versteht. Außerhalb des Platzes tun wir es schon." Und Neuer sagt: "Ich hoffe schon, dass das positive Auswirkungen hat. Schließlich haben wir bei Bayern ja eine gute und sehr erfolgreiche Zeit hinter uns. Diese Automatismen aus dem Verein wollen wir auch in der Nationalmannschaft umsetzen."

Neben dem Bayern-Block sind es zwei überraschende Klubs, die jeweils drei DFB-Spieler stellen: Borussia Mönchengladbach mit Jonas Hofmann, Matthias Ginter und Florian Neuhaus sowie der FC Chelsea, dessen Finalhelden der Champions League am Donnerstag in den Bergen eintrudeln werden: Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Bundestrainer Joachim Löw sagt: „Natürlich profitieren wir auch beim DFB davon, dass die Bayern zuletzt so erfolgreich waren.“ Sein Nachfolger Hansi Flick, der vom Rekordmeister kommt, wird das kaum anders sehen.

Auch bei den sechs Titelgewinnen der DFB-Auswahl seit 1954 gab es fast immer einen großen Bayern-Block – beim Wunder von Bern nicht. Damals kamen die meisten Spieler vom 1. FC Kaiserslautern. Beim ersten EM-Titel 1972 kamen je sechs Spieler von Bayern und Gladbach, zwei Jahre später gehörten sechs Münchner und fünf "Fohlen" zum Aufgebot. Beim EM-Erfolg 1980 stellten der Hamburger SV und der 1. FC Köln je vier Spieler, der FC Bayern nur zwei. 1990 (Weltmeister in Italien), 1996 (Europameister in England) und 2014 (Weltmeister in Brasilien) kam der stärkste Block wieder aus dem Süden mit sechs (1990) und je sieben Profis 1996 und 2014.