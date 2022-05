Bericht: Bayern-Stars machen nach Mainz-Pleite Kurztrip nach Ibiza – Matthäus-Rüffel für Nagelsmann und Co.

Dem Bericht zufolge haben die Vereins-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Reise erlaubt. Am Dienstag ist wieder Training für den Serienchampion. Vom FC Bayern gab es zunächst keine Reaktion. Dafür jedoch von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der mit den Münchenern hart ins Gericht ging. "Das passt gar nicht, vor allem nach so einem Spiel", kritisierte der 61-Jährige bei Sky90. "Ich würde als Julian Nagelsmann auch da härter durchgreifen: Die freien Tage werden gestrichen nach so einem Spiel." Die Profis der Münchener hätten sich den Urlaub nach dem Auftritt gegen Mainz nicht verdient. "Der Moment ist der falsche", fügte Matthäus an.