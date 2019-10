Bayern-Trainer Niko Kovac erklärt Startelf: Darum setze ich auf Thomas Müller und Philippe Coutinho

Niko Kovac rudert rudert zurück. Nachdem der Trainer des FC Bayern einen gemeinsamen Startelf-Einsatz von Philippe Coutinho und Thomas Müller vor rund vier Wochen noch so gut wie ausgeschlossen hatte, wirbelt das Duo am Dienstagabend im Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus zum ersten Mal Seite an Seite - allerdings nicht als Doppel-Zehn auf der Spielmacher-Position. "Thomas wird über rechts kommen", sagte der Coach vor dem Anpfiff bei Sky und betonte, dass seine Entscheidung nicht von außen beeinflusst wurde: "Überhaupt nicht. Ich lasse mich in keinster Weise beeinflussen." So oder so: Für Müller eine Erlösung. Schließlich hatte der Ex-Nationalspieler den Anpfiff der vergangenen sechs Pflichtspiele jeweils von der Bank aus erlebt.