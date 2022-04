Bayern-Startelf gegen Villarreal fix: Nagelsmann bringt Rückkehrer Davies von Beginn - Goretzka auf der Bank

Mit einem Erfolg beim FC Villarreal möchte der FC Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr, DAZN) den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League legen. Trainer Julian Nagelsmann weiß dabei um die Münchner Favoritenrolle im Viertelfinale. Villarreal, immerhin Europa-League-Sieger von 2021, habe "nicht diesen extremen Ergebnisdruck, den wir haben", sagte er. Abwehrspieler Lucas Hernández kündigte an, dass man den Gegner nicht unterschätzen werde. Aus seiner Zeit als Spieler bei Atlético Madrid weiß er, was den deutschen Meister in Spanien im 23.500 Zuschauer fassenden Estadio de la Cerámica erwartet. "Das ist kein großes Stadion", sagte Hernández. Gerade zu Beginn würde das Heimteam drücken mit den Fans im Rücken.

Bei den Bayern kehrt der Kanadier Alphonso Davies nach überwundener Herzmuskelentzündung tatsächlich zurück in die Startelf. "Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen", hatte Nagelsmann am Dienstag angekündigt. Zuletzt hatte er am 17. Dezember 2021 in der Bundesliga auf dem Platz gestanden. Nicht erneut in der Startelf steht Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler, der noch am Wochenende gegen den SC Freiburg von Beginn an spielte, nimmt zunächst auf der Bank platz. Für ihn spielt Jamal Musiala in der Zentrale neben Joshua Kimmich.