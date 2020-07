Wegen Dominanz des FC Bayern: Stefan Effenberg will Neunergruppen in der Bundesliga

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich in der Diskussion über die Bundesliga-Übermacht des FC Bayern für tiefgreifende Reformen ausgesprochen. "Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, der Bundesliga wieder zu mehr Spannung zu verhelfen: ein neuer Modus", schrieb der einstige Bayern-Kapitän in einer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de: "Viele haben keine Lust mehr, weil sowieso immer Bayern gewinnt." Es sei Zudem die Tendenz zu erkennen, "dass es in den nächsten Jahren so weitergeht."