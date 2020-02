Stefan Effenberg rät: Wenn David Alaba den FC Bayern verlassen möchte, "sollte man ihn gehen lassen" 

Im letzten Transfer-Sommer hat der FC Bayern endgültig den Umbruch eingeleitet. Verdiente Spieler wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Mats Hummels oder Rafinha wurden abgegeben oder in den Ruhestand verabschiedet, gleichzeitig wurden junge Profis wie Lucas Hernández oder Benjamin Pavard (beide 23) an die Isar geholt. Auch in den kommenden Jahren erwartet Klub-Legende Stefan Effenberg weitere grundlegende Änderungen im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Effenberg: Nur ein Spieler sollte jetzt verlängern

Von gleich acht gestandenen Spielern laufen im Sommer 2021 die Verträge aus, doch von vorzeitigen Verlängerungen hält Effenberg nichts. "In der Bundesliga werden oft ohne Not Verträge verlängert, die sich kurze Zeit später als falsch herausstellen", urteilte der langjährige Profi in seiner Kolumne für t-online.de. Einzig mit Thomas Müller solle der Klub rechtzeitig einen neuen Kontrakt aushandeln, um dessen Status als Lokalheld und Identifikationsfigur zu festigen. "Bei allen anderen Spielern sehe ich diese Notwendigkeit nicht", so Effenberg, der betonte, dass der FC Bayern nun die Chance habe, "sich in Ruhe anzuschauen, wer ihn über 2021 hinaus sportlich weiterbringt".

Mehr vom SPORTBUZZER

Das gelte auch für David Alaba, der nur noch bis 2021 gebunden ist und in jüngerer Vergangenheit bereits mit einem Wechsel liebäugelte. "Mit Alphonso Davies hat der FC Bayern ohnehin einen Linksverteidiger, dem er nicht den Weg verbauen will. Wenn Alaba Bayern verlassen möchte, sollte man ihn gehen lassen", urteilte Effenberg, der auch die Intentionen des Österreichers, womöglich eine neue Liga kennenzulernen, verstehen kann.

"Finale dahoam": Das wurde aus den Spielern, die in der Startelf standen Der SPORTBUZZER zeigt, was aus den Spielern wurde, die in der Startelf des „Finale dahoam“ standen. ©

Anzeige

Selbst bei Manuel Neuer, der seit fast neun Jahren das Münchner Tor hütet und dort zu einem der besten Keeper der Welt reifte, bestehe keine Eile. "Bei ihm spricht derzeit nicht viel dagegen, zu verlängern – aber wer weiß, ob er nicht noch mal einen Wechsel anstrebt. Auch hier gilt: Es gibt keinen Grund zur Hektik. Noch mal: Er hat noch eineinhalb Jahre Vertrag und ist bei Vertragsende 35 Jahre alt", erklärte Effenberg.

Effenberg mahnt auch bei Flick zu Geduld