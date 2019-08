Effenberg lobt Kovac-Arbeit beim FC Bayern - Hummels-Verkauf an BVB "schwierig zu verstehen"

Vor seiner zweiten Saison als Trainer des FC Bayern München steht Niko Kovac zwar nicht mehr so sehr im Fokus wie zu Zeiten seines Debüts im vergangenen Jahr. Sonderlich fest im Sattel sitzt der 47-Jährige beim Rekordmeister aber auch nicht. Für den früheren Bayern-Kapitän Stefan Effenberg bleibt der Ex-Frankfurter aber der richtige Trainer - der im vergangenen Jahr viele Pluspunkte gesammelt hat.

"Er hat das letztes Jahr mit dem Double fantastisch gemacht" , betonte Effenberg in der Bild am Sonntag. "Aber die nächste Phase wird nicht leicht, er muss den Umbruch ohne Hummels, Ribéry und Robben verantworten. Dazu wird es ihm von der Bayern-Führung nicht immer leicht gemacht."

Effenberg "hätte Hummels lieber weiter in München gesehen"

Die Klub-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hatten in diesem Sommer ein Investitionsprogramm versprochen, allerdings lässt der FCB-Kader vor allem offensiv nach wie vor zu wünschen übrig. Dass mit dem Abgang von Mats Hummels zurück zum BVB nun auch noch offensiv ein Fass aufgemacht wurde, kann Effenberg nur bedingt nachvollziehen. "Das ist schwierig zu verstehen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass man einem Spieler, der unbedingt weg will, die Tür öffnen muss", sagte der 51-Jährige. "Rein sportlich hätte ich Hummels aber lieber weiter in München gesehen." Ihn sollen Rekordtransfer Lucas Hernandez (80 Mio.) und Benjamin Pavard (35 Mio.) ersetzen.