FC Bayern stellt neues Auswärtstrikot vor: Fans reagieren begeistert

Der FC Bayern kehrt bei den Trikots für die neue Saison zu den Wurzeln zurück und setzt auch beim neuen Auswärtstrikot auf traditionelle Farben. Der deutsche Rekordmeister stellte am Sonntag offiziell den neuen Dress vor und läuft bei Gastspielen künftig in weiß auf. In der vergangenen Saison hatte ein mintgrünes Auswärtstrikot bei den Fans für Aufregung und Kritik gesorgt.