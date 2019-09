Bayern-Trainer Kovac lobt Coutinho-Leistung gegen Belgrad: "Bringt andere Dimension ins Spiel"

Der FC Bayern München ist mit einem Sieg gegen Roter Stern Belgrad in die neue Champions-League-Saison gestartet. Der SPORTBUZZER hat alle Bayern-Spieler mit Noten bewertet. ©

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Roter Stern Belgrad

Lewandowski über Chancen-Wucher des FC Bayern: "F*alsche Entscheidungen getroffen"*

Die Bayern gewannen letztlich locker durch Tore von Kingsley Coman (34.), Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.): "Drei Tore sind standesgemäß, aber wir hätten noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Wir sind insgesamt sehr zufrieden", sagte Kovac, legte aber auch den Finger in die Wunde: "Manchmal hat aber die letzte Konsequenz gefehlt."

Mit Coutinho in der Startelf: FC Bayern besiegt Belgrad dank Coman, Lewandowski und Müller

Auch Lewandowski, der sein 200. Pflichtspiel-Tor für den FC Bayern erzielte, war mit der Chancenausbeute seiner Mannschaft trotz des letztendlich hohen Sieges nicht komplett zufrieden: "*Ich denke, wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Wir hatten viele Chancen gehabt, aber ein bisschen zu wenig Tore gemacht, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben"*, so der Pole. "Manchmal wurde ein Pass zu spät gespielt. Am Ende waren es Kleinigkeiten." Aus dem Spiel könne man allerdings lernen, so Lewandowski, der sich trotzdem über das "richtig gute" Spiel seiner Mannschaft freute.