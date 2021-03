Nach Flick-Entschuldigung bei Salihamidzic: So ordnet Michael Ballack die Lage beim FC Bayern ein

Der Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern scheint beigelegt, seitdem sich der Trainer am Freitag öffentlich bei dem Sportvorstand entschuldigt hat. Dem Coach sei aus der Emotionalität in der jüngeren Vergangenheit ein Satz gegen Salihamidzic herausgerutscht, "auf den ich nicht stolz war und der mir leid tut". Zuvor hatte es unter der Woche nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League eine Aussprache gegeben. Doch kehrt nach dem "Friedensgipfel" wirklich wieder Ruhe beim Rekordmeister ein? Ex-Bayern-Profi Michael Ballack hat die Gemengelage in München in seinem SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" eingeordnet.

