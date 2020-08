Lewandowski schlug Mega-Angebot von Real Madrid aus: "Er wollte vom Vertrag mit den Bayern zurücktreten"

Während seiner Zeit beim FC Bayern München wurde Top-Stürmer Robert Lewandowski regelmäßig mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht . Wie das polnische Internetportal Onet Sport berichtet, stand der inzwischen 31-Jährige jedoch schon bei seiner Station in Dortmund, wo er zwischen 2010 und 2014 auf Torejagd ging, auf dem Zettel des spanischen Rekordmeisters - und wäre dem Ruf der Madrilenen auch beinahe gefolgt. Demnach hätte der Angreifer allein bei einer Vertragsunterschrift in Spanien 10 Millionen Euro eingestrichen und zudem ein Jahresgehalt von rund 8,6 Millionen kassiert.

Eine Summe, die Lewandowski wohl fast dazu gebracht hätte, die bereits getätigte mündliche Zusage beim FC Bayern zurückzuziehen. " Er wollte zu Real und vom Vertrag mit den Bayern zurücktreten. Er mochte die Vorstellung von einem Leben in Madrid ", zitiert Onet Sport Cezary Kucharski, den damaligen Berater des Polen. Lediglich die Aussicht, hinter Karim Benzema nur als Stürmer-Option Nummer zwei eingeplant zu sein, hielt den Torjäger offenbar davon ab, einen Vertrag in der spanischen Hauptstadt zu unterzeichnen.

Trotz der Millionen-Offerte folgte 2014 dann doch der ablösefreie Wechsel vom BVB zu Liga-Konkurrent Bayern. Keine schlechte Entscheidung: Für die Münchener kam Lewandowski in 285 Pflichtspielen auf starke 242 Treffer, sicherte sich in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zum dritten Mal in Folge - und zum fünften Mal insgesamt - die Torjägerkanone. Zudem holte er während seiner Zeit an der Säbener Straße fünf deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege und gewann drei Mal den DFL Supercup.