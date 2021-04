FC Bayern schließt Super-League-Teilnahme aus – Rummenigge: Meister "steht solidarisch zur Bundesliga"

Anderthalb Tage, nachdem zwölf internationale Spitzenvereine die Fußballwelt erschütterten, indem sie die Gründung einer von der UEFA nicht gewünschten Super League verkündeten, hat sich der deutsche Rekordmeister klar gegen die Pläne gestellt. "Ich darf im Namen des Vorstandes ausdrücklich feststellen, dass der FC Bayern nicht an der Super League teilnimmt" , erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem am Dienstag veröffentlichten Statement. "Der FC Bayern steht solidarisch zur Bundesliga."

Für die Münchner, die sich in Person von Rummenigge zunächst kritisch aber noch nicht grundsätzlich gegen die Liga ausgesprochen hatten, kommt eine Teilnahme aber nicht infrage. "Es war und ist für uns immer eine große Freude, als deutscher Vertreter in der Champions League spielen zu können. Wir alle erinnern uns immer noch gerne an unseren Champions-League-Sieg 2020 in Lissabon, so einen glücklichen Moment vergisst man nicht. Für den FC Bayern ist die Champions League der weltweit beste Klubwettbewerb", so Rummenigge weiter. Der FCB-Boss war zuvor erneut in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt worden, wo er Juventus-Boss Andrea Agnelli ersetzt. Dieser gehört zur Führungsriege der Super League.