Markus Söder wegen Supercup des FC Bayern im Corona-Risikogebiet mit "Bauchschmerzen"

Ministerpräsident Markus Söder denkt angesichts des Supercup-Spiels zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla im Corona-Risikogebiet Budapest über schärfere Quarantäneregeln nach. Bisher gilt: Wer sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet im Ausland aufgehalten hat, muss nicht in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Jeder solle sich genau überlegen, ob er da wirklich hinfahren wolle, sagte der CSU-Chef am Montag dem Radiosender B5 aktuell der Bayerischer Rundfunks: Ich habe wirklich Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft."

Die Europäische Fußball-Union UEFA hält bislang an ihren Plänen fest, das Supercup-Finale am Donnerstag (21.00 Uhr) in der Puskás Arena vor Zuschauern zu spielen. Die Stadionkapazität von 67.000 Zuschauern soll bis zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Klubs stehen jeweils rund 3000 Tickets zur Verfügung. Rund 2100 Fans wollen den FC Bayern nach Angaben vom Sonntag nach Budapest begleiten.

"Vorgabe ist, dass diese Fans einen negativen Corona-Test haben", sagte Karl-Heinz Rummenigge. Die mitreisenden Anhänger können sich auf Initiative des Vereins an diesem Montag und Dienstag in der Münchner Arena testen lassen. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters ergänzte: "Wir hier in München sind aktuell auch ein Risikogebiet." Bayern-Trainer Hansi Flick äußerte derweil sein Unverständnis über die Austragung der Partie in Budapest. "Es ist schon eine Sache, die man nicht ganz so versteht. Wir sind nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen, die haben andere getroffen", sagte Flick mit Blick auf die UEFA.