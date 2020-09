Bayern verschärft Regeln für Supercup-Rückkehrer: Corona-Test oder Quarantäne

Fans aus Bayern müssen bei einer Reise zum Supercup des FC Bayern am Donnerstag in Budapest gegen den FC Sevilla nach der Rückkehr zum Corona-Test oder in Quarantäne. Das Kabinett des Freistaats verschärfte am Dienstag seine Einreise-Quarantäneverordnung und strich eine bislang vorgesehene Ausnahmeregel. Demnach sind Sport-Anhänger bei Aufenthalten von weniger als 48 Stunden in Risikogebieten nicht mehr von der Quarantänepflicht befreit. Das gilt auch für Reisen zu Kulturveranstaltung oder aus Freizeitgründen.