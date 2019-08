Alarmstimmung beim FC Bayern: Neuer, Lewandowski und Kimmich üben harte Kritik nach Supercup-Pleite gegen BVB

Die bittere 0:2-Pleite im Supercup gegen Borussia Dortmund knapp zwei Wochen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison sorgt beim FC Bayern für Alarmstimmung. Seit Wochen stocken die Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen, auch wenn im Fall Leroy Sané zuletzt Bewegung reinkam . Die personelle Lage war schon beim Duell gegen den BVB so angespannt, dass der Rekordmeister mit zwei Torhütern auf der Bank antrat. Und auch auf dem Platz offenbarten die Münchner einige Probleme.

Auch Joshua Kimmich, der in der Schlussphase der Partie mit einem bösen Foul an Jadon Sancho auffiel, war nach der Niederlage nicht zufrieden. "Verdient gewonnen haben sie, aber besser waren sie nicht. Ich habe in der ersten Halbzeit zwei ganz schwache Mannschaften gesehen. Dortmund hat uns viele Fehler angeboten, das Problem war, dass wir noch mehr gemacht haben und Dortmund die dann ausgenutzt hat. Ansonsten war es ein Spiel auf nicht so hohem Niveau, weil beide Mannschaften so viele Fehler gemacht haben", lautete die nüchterne Analyse des 24-Jährigen.