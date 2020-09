SPORTBUZZER-Schalte: So lief der Corona-Test vor dem Supercup für die Fans des FC Bayern

Eigentlich dürften am Donnerstag 3000 Fans des FC Bayern zum europäischen Supercup gegen den FC Sevilla nach Budapest fliegen - doch viele Anhänger werden die Reise ins Risikogebiet nun doch nicht antreten. Von den bisher 2100 angemeldeten FCB-Fans haben weitere 800 ihr Ticket wieder storniert. Was nach Angaben der UEFA kostenfrei möglich ist. Also sind - Stand jetzt - lediglich 1300 Anhänger dabei.

Falls die Bestimmungen, wie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagmorgen angekündigt, für die Reise ins Risikogebiet Budapest weiter verschärft werden, dürften noch mehr Fans von einem Trip absehen. Der deutsche Rekordmeister bot allen Anhängern, die die Mannschaft in der ungarischen Hauptstadt unterstützen wollen, ab Montag an, sich einem kostenlosen Covid-19-Test zu unterziehen. Durchgeführt wurde das Prozedere im Gästeparkhaus der Allianz Arena. Reporter Patrick Strasser, der als Berichterstatter selbst nach Budapest reisen wird, gibt in einer SPORTBUZZER-Schalte einen Einblick in den Ablauf vor Ort.