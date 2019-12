FC Bayern: Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer schließt Superliga aus - und verteidigt WM in Katar

Der neue Präsident Herbert Hainer sieht den FC Bayern München fest in der Bundesliga verankert. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung lehnte der Nachfolger des langjährigen Vereins-Chefs Uli Hoeneß jegliche Pläne für eine europäischen Superliga ab. „Wir stehen zur Bundesliga! Ohne Wenn und Aber“ , sagte der 65 Jahre alte ehemalige Chef des Sportartikel-Herstellers Adidas, der seit November an der Spitze des deutschen Rekordmeisters.

Hainer: Champions League "eine Erfolgsgeschichte"

Zuletzt war das Thema Superliga wieder vermehrt diskutiert worden. Dafür sorgte ein Bericht der Financial Times, wonach Real Madrid angeblich eine Weltliga als Konkurrenz zur Champions League plane. Ein Modell bestehe dabei aus zwei Ligen mit je 20 Mannschaften. Acht dieser Mannschaften könnten die Gründungsvereine der Welt-Klubvereinigung WFCA sein, zu deren Präsident Real-Chef Florentino Perez im vergangenen Monat gewählt worden war. Dazu gehören neben den Königlichen auch der AC Mailand, Auckland City (Neuseeland), Boca Juniors und River Plate (beide Argentinien), Club America (Mexiko), Guangzhou Evergrande (China), Mazembe (DR Kongo). Bemerkenswert: Die Bundesliga ist in diesem Kreis bislang ohnehin nicht vertreten.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Kritik an Katar-WM? "Es gibt Fortschritte"

Ähnlich kritisch wie eine mögliche Superliga wird das Trainingslager des FC Bayern in Katar gesehen, wo auch die WM 2022 stattfinden wird. Dies sorgt für mächtig Kritik, auch von einigen Bundesliga-Vertretern wie Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Der Staat wird häufig mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Doch FCB-Präsident Hainer verteidigt die Auslands-Aktivitäten der Münchner und auch das für den Winter angesetzte Turnier in drei Jahren: "Eines kommt mir in dieser Diskussion immer zu kurz: Für mich steht fest, dass sich in Staaten wie Katar Veränderungen und Verbesserungen ergeben, wenn die Welt wegen eines Trainingslagers oder einer Fußball-WM genauer hinschaut."