Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge reagiert auf Bericht über Superliga: "Habe keinen Kenntnisstand"

Gibt es bald doch eine Superliga im Klubfußball? Kaum kehrte Ruhe ein, was eine vor rund zwei Jahren von Football Leaks aufgedeckte Idee betrifft, wird nun scheinbar ein neuer Anlauf genommen. Sky Sports UK berichtete am Dienstag über eine europäische Premier League mit 18 Spitzenvereinen, an der aktuell gearbeitet werde. Aus deutscher Sicht soll erneut der FC Bayern München bei diesem Wettbewerb dabei sein. Doch FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge will von derartigen Plänen nichts wissen.