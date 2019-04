Neuer-Ersatz Sven Ulreich über möglichen Nübel-Transfer zum FC Bayern: "Macht keinen Sinn"

Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Sogar die WM-Teilnahmen 2014 und 2018 waren zwischenzeitlich in Gefahr. Wird der Bayern-Keeper je wieder richtig fit? ©

Obwohl Ulreich seine Sache als Neuer-Ersatz bisher stets gut machte, könnte sein Status als Nummer zwei bei den Münchenern in Gefahr sein - zumindest wenn sich die Spekulationen um eine Verpflichtung von Schalke-Talent Alexander Nübel als richtig erweisen sollten. Der Transferpoker um der Youngster soll in vollem Gange sein, angeblich wollten ihn die Bayern bereits in der Vorsaison an die Säbener Straße lotsen.