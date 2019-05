Torwart-Sorgen beim FC Bayern: Ulreich vor Pokalfinale angeschlagen - Hoffnung liegt auf Neuer

Torwart-Fiasko beim FC Bayern vor dem Pokalfinale: Sven Ulreich musste einem Bericht der Bild zufolge das Mannschaftstraining am Mittwoch abbrechen. Grund dafür sollen muskuläre Probleme beim Keeper des FCB gewesen sein. Nach nur 35 Minuten war demnach Schluss für Ulreich. In den vergangenen sieben Spielen hatte der Ersatzmann von Manuel Neuer im Kasten der Münchener gestanden. Und nun?

Kann Neuer spielen?

Die Hoffnungen ruhen natürlich jetzt auf Deutschlands Weltmeister-Torwart. Sollte Neuer nicht rechtzeitig für das Duell gegen RB Leipzig am Samstag (20 Uhr, ARD und Sky) in Berlin fit sein, hat der amtierende Meister auf dem Weg zum Double 2019 ein großes Problem. Der 19-jährige Youngster Christian Früchtl wäre der Ersatz-Ersatzmann. Doch so weit soll es nicht kommen - die Bayern setzen alle Hoffnungen auf ein Comeback von Neuer.