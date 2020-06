Bayern-Torhüter Sven Ulreich denkt an Transfer im Sommer - Duell mit Alexander Nübel nur zweite Option

Ersatztorwart Sven Ulreich will sich in der Frage nach seiner weiteren Zukunft beim FC Bayern Zeit lassen und schließt auch einen Wechsel nach der laufenden Saison nicht aus. "Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch bei Sport1. Ulreichs Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021, in dieser Saison kam er hinter Nationaltorwart Manuel Neuer, der seinen Vertrag unlängst bis 2023 verlängerte, aber noch nicht zum Einsatz.

Mit der Verpflichtung von Alexander Nübel von Schalke 04 im Sommer bekommt der frühere Stuttgarter beim deutschen Rekordmeister weitere Konkurrenz. "Aber klar ist auch, dass ich in der kommenden Saison nicht die Nummer drei sein möchte. Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden. Wenn sich aber nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag in München erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben“, sagte Ulreich.

Bereits Anfang des Jahres hatte sich der Keeper hinsichtlich des Konkurrenzkampfes mit Nübel selbstbewusst gegeben. "Wenn ich bleibe, werde ich alles dafür tun, um hinter Manuel die Nummer zwei zu bleiben", sagte er. Einen Wechsel zu einem anderen Verein wollte Ulreich jedoch auch schon damals nicht ausschließen, falls ihm ein Klub eine bessere sportliche Perspektive aufzeige.