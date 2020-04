Alphonso Davies über seinen neuen Vertrag beim FC Bayern, Geisterspiele und Zukunftspläne

Alphonso Davies ist beim FC Bayern zur absoluten Stammkraft aufgestiegen. Im Sommer als Perspektivspieler für den linken offensiven Flügel verpflichtet, etablierte sich der Kanadier inzwischen als Außenverteidiger - manch ein Beobachter bescheinigt Davies gar, dass er sich auf dieser Position auf dem Weg zum Weltklasse-Spieler befindet, Dass auch die Bosse beim FC Bayern vom kanadischen Supertalent absolut überzeugt sind, zeigt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Jungstar um zwei Jahre bis 2025. In einer Medienrunde sprach der 19-Jährige am Dienstag über...

…seine Umschulung zum Linksverteidiger: "Ich bin stolz auf meine Entwicklung. Mit David Alaba habe ich einen Weltklasse-Linksverteidiger hier, von dem ich mit viel abschauen kann."

…seine lange Vertragslaufzeit: "Der Verein ist wie eine Familie für mich. Wir fighten zusammen und geben in jedem Spiel alles."

….seine Ziele mit dem FC Bayern: "Jeder Fußballer will natürlich so viele Spiele und Titel gewinnen wie möglich. Wir sind noch in allen Wettbewerben vertreten. Aber aktuell ist es natürlich das Wichtigste, gesund zu bleiben."