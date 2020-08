FC Bayern verpflichtet schottisches Talent Barry Hepburn von Celtic Glasgow

Im Wettbewerb der europäischen Fußballvereine um internationale Talente hat der FC Bayern einen weiteren Jugendlichen an seinen Münchner Campus gelockt. Der schottische Junioren-Nationalspieler Barry Hepburn (16) wechselt von Celtic Glasgows U18-Team in die Jugendabteilung beim Champions-League-Gewinner.

Der 1,73 Meter große Hepburn sei zunächst in der U17 eingeplant, die nach dem Wechsel von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose zu den Profis in den Trainerstab von Hansi Flick in der kommenden Saison von Danny Schwarz betreut wird. Hepburn ist nicht der erste Nachwuchsakteur, der von Celtic in die Nachwuchsakademie der Bayern wechselt. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger Liam Morrison wechselte schon im vergangenen Sommer von dem schottischen Spitzenklub nach München.

Weiteres Top-Talent aus Schottland im Anflug?

Der Rekordmeister will wohl noch ein weiteres Talent im Teenageralter nach München locken. Der 18 Jahre junge Schotte Aaron Hickey von Hearts of Midlothian steht beim FCB offenbar hoch im Kurs. "Es hat jetzt eine formale Kontaktaufnahme eines europäischen Klubs gegeben", bestätigte Hearts-Präsidentin Ann Budge. "Ich habe Aaron und seinem Berater klar gemacht, dass ich nicht will, dass er geht. Aber wenn es das ist, was die Zukunft für ihn bereithält, dann soll es so sein. Ich denke, er wird irgendwo hingehen wollen." Laut BBC will Hearts rund 1,7 Millionen Euro Ablöse für den Linksverteidiger Hickey kassieren.