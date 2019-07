Ex-Talent Gianluca Gaudino verrät: Für den FC Bayern haben "15 Kilo gefehlt"

Gianluca Gaudino stand beim FC Bayern ganz kurz vor dem Durchbruch. "Ich bin dann allerdings in ein Loch gefallen", verriet der heute 22-Jährige in einem Interview mit der Sport Bild. In der Schweiz wagt das ehemalige Talent des deutschen Rekordmeisters nun einen Neustart. Was ihm bei den Münchnern gefehlt hat, erscheint auf den ersten Blick ziemlich kurios. "Ich war einfach nicht so weit. Damals habe ich 60 Kilo gewogen, heute wiege ich 75. Diese 15 Kilo haben mir gefehlt. Ich war körperlich und mental noch nicht auf dem Level, das ich gebraucht hätte, um mich bei den Bayern-Profis festzubeißen und durchzusetzen."

Nach seinem Abgang vom Rekordmeister habe Gaudino angefangen, an sich selbst zu zweifeln. Er dachte zwischenzeitlich: "Vielleicht bin ich ja doch nicht so gut und kann mich selbst gar nicht richtig einschätzen." Auch mit dem Gedanken, die Schuhe komplett an den nagel zu hängen, habe der 22-Jährige gespielt. Dennoch gab es beim FC Bayern einen Spieler, der das junge Talent damals inspiriert und angetrieben hatte. "Bei Bayern war ich besonders fixiert auf Thiago. Er war der Spieler im Verein, zu dem ich am meisten aufgeschaut habe. Er verkörpert auf dem Platz diese besondere Freude zum Ball, zum Spiel. Genau das liebe ich am Fußball."

Ex-Bayern-Talent Gaudino: Ich bereue "keinen Schritt" Trotz einer Karriere voller Höhen und Tiefen, bereue Gaudino dennoch "keinen Schritt. Ich habe eine Leidenszeit hinter mir, aber es hat sich gelohnt durchzuhalten. Egal wo eine Tür zugeht, irgendwo geht auch eine wieder auf." Das Münchner Eigengewächs durfte unter dem damaligen Bayern-Coach Pep Guardiola zwischen 2014 und 2015 elf Pflichtspiele für den Rekordmeister bestreiten, der große Durchbruch blieb jedoch aus.

Bei den Young Boys Bern scheint der 22-Jährige nun Fuß gefasst zu haben. "Ich bin unglaublich happy, dass ich bei Young Boys sein darf. Hier herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, der Teamgeist ist toll, daher fühle ich mich superwohl. Und ich bin wieder in einer Mannschaft, die wie der FC Bayern in der Liga oben dabei ist, dominanten Fußball spielt. Das passt zu meinem Spielstil", verriet er. Sein Vertrag läuft noch bis 2021 - in seiner ersten Saison in der Schweiz wurde Gaudino direkt Meister.

