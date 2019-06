Transfer-Poker um Talent des FC Bayern: SC Freiburg hat bei Jeong wohl die Nase vorn

FC Bayern will Rückkaufoption für Jeong

Allerdings sind nicht nur die Breisgauer an den Diensten von Jeong interessiert, sondern offenbar auch der FC Augsburg und RB Salzburg. Bei den Erstliga-Klubs wolle der Südkoreaner demnach Spielpraxis sammeln, um eines Tages zum Rekordmeister zurückzukehren. Dafür habe der FC Bayern dem Kicker zufolge einige Bedingungen an den zukünftigen Klub des 19-Jährigen. So wollen sich die Münchner eine Option vorbehalten, die es ihnen erlaubt, Jeong an die Isar zurückzuholen.