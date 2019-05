Einigung in Sicht: Werder Bremen vor Transfer von FC-Bayern-Talent Marco Friedl

Bundesligist Werder Bremen steht kurz vor der festen Verpflichtung von Leihspieler Marco Friedl vom FC Bayern München . "Ich denke, dass wir eine Einigung im Laufe der nächsten Woche hinbekommen werden", erklärte Bremens Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. Der für die laufende Saison ausgeliehene Abwehrspieler steht beim deutschen Rekordmeister noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag . Für die Hanseaten kam der 21-Jährige bislang auf vier Bundesliga-Einsätze und zwei DFB-Pokalspiele.

" Marco würde gerne bei Werder bleiben . Er spürt das Vertrauen. Jetzt müssen wir noch mit dem FC Bayern eine Einigung erzielten, aber da sind wir in guten Gesprächen", sagte Baumann zuversichtlich. Werder-Trainer Florian Kohfeldt bezeichnete den Österreicher als Innenverteidiger, der die Bremer "dauerhaft verstärken" kann.

Friedl könnte die Zukunft der Werder-Abwehr sein

Friedl kam in der laufenden Saison sowohl auf den Außenverteidigerpositionen als auch im Abwehrzentrum zum Einsatz. In den wichtigen Spielen erhielten jedoch zumeist Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic den Vorzug von Trainer Kohfeldt. Doch Langkamp (31) und Abwehrchef Niklas Moisander (33) haben Schwächen im Punkto Schnelligkeit und sind anfällig nach Kontern. Der schnelle Friedl könnte ihnen in Zukunft den Rang ablaufen.