Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärt: So wollen wir Talente in den Profi-Kader führen

Der FC-Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge möchte in Zukunft weiterhin junge Spieler an den Profikader des deutschen Rekordmeisters heranführen. Das könne sowohl über die zweite Mannschaft in der 3. Liga als auch über den vorübergehenden Verkauf an andere Klubs funktionieren.

In einem Interview auf der Homepage des FC Bayern sagte Rummenigge: "Es gibt zwei Wege: Zum einen über die zweite Mannschaft. In der 3. Liga sind unsere vielversprechenden Talente wesentlich mehr gefordert als in der Regionalliga Bayern. Der zweite Weg ist, dass wir ein paar Spieler abgegeben haben, aber bei nahezu allen eine Rückkaufoption besitzen. Sie sind nun alle in der Bundesliga oder in der 2. Liga, man muss diese Spieler beobachten."

Davies und Cuisance helfen in Bayern-Reserve aus

Zuletzt hatten die Münchener Alphonso Davies und Michael Cuisance in der 3. Liga bei der Partie gegen den FC Ingolstadt (2:1) eingesetzt. Rummenigge betonte, beide hätten "einen wichtigen Beitrag geleistet", um das bayerische Derby zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. "In der 3. Liga sind unsere vielversprechenden Talente wesentlich mehr gefordert als in der Regionalliga Bayern", ergänzte der Vorstandsvorsitzende. Der 18-jährige Kanadier Davies war in der Winterpause der vergangenen Saison nach München gekommen. Cuisance verpflichteten die Bayern in diesem Sommer vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Auch der für drei Millionen Euro aus Hamburg verpflichtete Fiete Arp war bereits für die Reserve aufgelaufen.

Einige andere junge Akteure haben den Rekordmeister hingegen verlassen - teilweise als Leihspieler wie Adrian Fein, der beim Zweitligisten Hamburger SV geparkt ist. Andere wurden verkauft, wie Marco Friedl zu Werder Bremen, der zuvor aber bereits an die Hanseaten ausgeliehen gewesen war. "Sie sind nun alle in der Bundesliga oder in der 2. Liga, man muss diese Spieler beobachten. Das sind junge Talente, und für sie ist es wichtig, dass sie in einer gewissen Kontinuität spielen. Nur so können sie sich entwickeln", sagte Rummenigge, der zudem einräumte, dass sich die Bayern in vielen dieser Fälle eine Rückkaufoption gesichert haben.

Alaba kurz vor Comeback beim FC Bayern

Ehemalige und aktuelle Leistungsträger wie Philipp Lahm (zum VfB Stuttgart) und David Alaba (zur TSG Hoffenheim) oder zuletzt Serge Gnabry (ebenfalls Hoffenheim) hatte der FCB auch verliehen. Alaba hat derweil am Mittwoch nach seiner Oberschenkelverletzung erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings bestritten. Damit rückt ein Comeback des Österreichers, der sich vor rund eineinhalb Wochen in der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei RB Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, näher.

