Bayern-Talente drängen ins Profi-Team: Das erwartet Trainer Flick von Richards, Musiala und Co.

Jugendspieler, die sich nachhaltig bei den Profis des FC Bayern durchsetzen konnten, gibt es zuletzt nicht viele. Zu den letzten Eigengewächsen gehört David Alaba, der nun auch schon 28 Jahre alt ist. Doch dies soll sich in Zukunft ändern. Die Münchner wollen wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der ersten Mannschaft einsetzen . Doch wer Chefcoach Hansi Flick überzeugen will, muss im Training Gas geben. " Wichtig ist, dass sie gut reinkommen ins Training und auch bei den taktischen Einheiten mitziehen und alles aufsaugen. Das sind Dinge, die ich erwarte. Welche Spieler dann fest zur ersten Mannschaft gehören, entscheidet sich erst in der Vorbereitung auf die neue Saison ", sagte Flick bei einem Pressegespräch am Sonntag .

Aktuell gehören die vielversprechenden Talente Jamal Musiala (17), Joshua Zirkzee (19), Oliver Batista Meier (19), Leon Dajaku (19), Sarpreet Singh (21), Malik Tillman (18) und der neu von PSG verpflichtete Tanguy Nianzou (18) zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft. Zuletzt spielten viele von ihnen in der zweiten Mannschaft des FC Bayern, die in der dritten Liga den Meistertitel holten. Sie sollen laut Flick auch beim Champions-League-Turnier in Lissabon dabei sein, insofern sich der FC Bayern dafür qualifizieren kann. Die Chancen stehen gut: Die Bayern gewannen das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea deutlich mit 3:0.

Flick: Junge Spieler sollen ihre Familien sehen

Zu der Talente-Riege auf dem Platz gesellt sich in absehbarer Zeit noch der 20 Jahre alte Innenverteidiger Chris Richards hinzu, der zur Zeit seine Eltern in den USA besucht. "Chris Richards ist nach Hause zu seiner Familie gefahren, weil er die lange nicht mehr gesehen hat. Das ist für uns enorm wichtig, dass die jungen Spieler auch ihre Familien wiedersehen. Er wird in den nächsten Tagen zurückkommen und Corona-Tests machen müssen, um dann am Training teilnehmen zu können", erklärte Flick.