Ohne Niko Kovac: Lewandowski, Ribéry und Co. schwörten FC Bayern vor Saisonfinale ein

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen! Die Spieler des FC Bayern handelten wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft nach diesem Motto. Wie die Bild berichtet, haben die Stars des deutschen Rekordmeisters erkannt, dass sie vor dem Saisonfinale ganz nah zusammenrücken müssen - nur dann können sie das Double holen. Demnach trafen sich die FCB-Profis am Mittwoch vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (5:1) in einer Teamsitzung, um sich einzuschwören.

Kein Kovac: Spieler unter sich

Folgt der Pokalsieg auf die Meisterschaft?

Dem Bericht zufolge hat sich das Quartett in der trainerfreien Teamsitzung mit einem Appell an die Mannschaftskollegen gewandt: Das Team muss zusammenhalten - ungeachtet der Diskussion um Coach Kovac, dessen taktische Ausrichtung oder anderer Störfaktoren. Teil eins der Mission Double war anschließend am Samstag durch den Sieg gegen Frankfurt gelungen - ob die Bayern nach der Meisterschaft auch Teil zwei folgen lassen, zeigt sich im Finale des DFB-Pokals am kommenden Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen RB Leipzig.