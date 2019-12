Irres Gerücht in Spanien: FC Bayern soll Marc-André ter Stegen kontaktiert haben

Die "Torwart-Frage" beim FC Bayern München ist in aller Munde: Der Rekordmeister wird sich zur neuen Saison dem Vernehmen nach mit Schalke-Torwart Alexander Nübel verstärken, der S04 ablösefrei verlässt. Der 23-Jährige soll beim FCB als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. So scheint der Plan der sportlichen Führung um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, dessen designiertem Nachfolger Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Doch war das immer so? Ein verrücktes Gerücht aus Spanien deutet auf andere Entwürfe für die Zukunft im Bayern-Tor hin. Eine große Rolle spielt(e) dabei laut Mundo Deportivo ausgerechnet Marc-André ter Stegen.

Wie die in Barcelona ansässige Zeitung am Samstag berichtet, soll der FCB genau wie Juventus Turin und Paris Saint-Germain beim DFB-Torwart lose angefragt haben, ob er daran interessiert sei, sich mit Vertragsende 2022 oder mit Ablauf von Neuers aktuellem Kontrakt nach der Saison 2020/21 zu verändern. Erst später hat man sich dann offenbar auf die Lösung mit Nübel verständigt. Zu welchem Zeitpunkt die Münchner bei ter Stegen angefragt haben sollen, verrät das katalanische Blatt nicht. Seit mittlerweile fast sechs Jahren spielt ter Stegen beim FC Barcelona, ist Stammspieler und an der Seite von Superstars wie Lionel Messi und Luis Suarez zu einem Weltklasse-Torwart gereift. Viele sehen den 27-Jährigen längst als besten Torwart der Welt an.

"Überhaupt keinen Anspruch": Hoeneß-Attacke auf ter Stegen noch präsent

Ein Wechsel zum deutschen FCB wäre höchst spektakulär gewesen. Denn: Nachdem sich der gebürtige Mönchengladbacher über mangelnde Einsatzzeiten im DFB-Team beklagt hatte, holte der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu einer unerbittlichen Gegenattacke aus - um Nationalmannschafts-Kapitän Neuer zu stärken. "Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Er hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen. Man kann im Tor nicht ständig hin- und herwechseln. Manuel Neuer ist die Nummer eins." Ter Stegen, so Hoeneß, sei ein "sehr guter Torwart", Neuer allerdings "besser und erfahrener".

Ein Fürsprecher ter Stegens in der Torwart-Frage beim FC Bayern soll hingegen Oliver Kahn gewesen sein, behauptet zumindest Mundo Deportivo. Der Ex-Nationaltorwart steigt ab Januar als Mitglied des Vorstandes beim FCB ein und wird ab 1. Januar 2022 als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge die Geschicke der Bayern gemeinsam mit den neuen Präsidenten Herbert Hainer leiten, der Hoeneß im November abgelöst hatte. Der 51-Jährige Kahn habe angeregt, über eine mögliche Verpflichtung ter Stegens nachzudenken.

Nübel soll ablösefrei zu Bayern kommen – Ter Stegen fühlt sich "total wohl" in Barcelona

Der Vertrag von ter Stegen in Barcelona läuft noch bis 2022, die letzte Vertragsverlängerung gab es vor mittlerweile fast drei Jahren. Will der 27-Jährige seine Karriere bei Barca fortsetzen? Wie die Mundo Deportivo berichtet, sei der Deutsche in Barcelona vollständig integriert, verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 180 Millionen Euro. Seinen Vertrag wolle er verlängern, allerdings nicht ohne Bedingungen. Ter Stegen wünsche sich in Barcelona demnach eine Mannschaft, die in allen Wettbewerben Titel gewinnen könne.

An eine Rückkehr nach Deutschland denke er nicht, sagte ter Stegen dem SPORTBUZZER im September. "Wir fühlen uns total wohl in Barcelona, beim Klub, aber auch in der Stadt. Es kann sogar sein, dass wir nach der Karriere dort bleiben", erklärte er. "Aber es kann genauso gut sein, dass wir sagen: Wir wollen zurück nach Hause. Es gibt tolle Klubs in Deutschland, ohne Frage. Aber ob ich auf dem Platz noch mal nach Deutschland zurückkehre, weiß ich nicht."

Wohl auch deshalb hat der FCB das ohnehin unwahrscheinliche "Transfer-Thema Ter Stegen" mittlerweile zu den Akten gelegt und mit Alexander Nübel einen anderen deutschen Torwart als Nachfolger Neuers ins Boot geholt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kommt Nübel im nächsten Sommer ablösefrei nach München, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und zunächst als Nachfolger von Neuer aufgebaut werden soll.

